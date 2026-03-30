Camioneros descartan paralización y confirman alza en los cobros de sus servicios

30 mar. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Los gremios de transporte terrestre de cargas descartaron realizar una paralización tras el aumento del precio de los combustibles, en particular del petróleo diésel, pero sí afirmaron que deberán subir los cobros de sus servicios.

La decisión se tomó en una reunión realizada en la mañana de este lunes, en la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), hasta donde llegó ChileTransporte, la Confederación del Transporte de Carga (CNTC), y los transportistas internacionales representados por Agetich.

Las decisiones tras la reunión

El encuentro duró cerca de dos horas y reunió a los principales dirigentes de los gremios de camioneros de todo el país. Al término, emitieron un comunicado en el que fueron claros respecto al impacto del alza: "Las alzas por concepto del petróleo diésel, que en el caso de nuestro sector corresponden al 61% respecto del valor de la semana pasada, corresponde que sean traspasados al generador de carga que son, en este caso, los clientes de los transportistas."

El presidente de la CNDC, Juan Araya, planteó la gravedad de la situación para las empresas del rubro y formuló una serie de exigencias al gobierno.

"El alza del diésel consume todo el margen de la empresa llevándolos en el corto plazo a una situación de insolvencia financiera y operativa. Convocamos a la autoridad económica a actualizar de forma urgente el índice de costo del transporte, de forma que se aplique de forma inmediata y reactiva el alza de los precios de los combustibles, establecer un canal de denuncia respecto de quienes impongan condiciones unilaterales o se nieguen al diálogo", señaló.

Descartan movilizaciones

Cuando se les consultó por la posibilidad de una paralización, los dirigentes se mostraron molestos con la pregunta y fueron enfáticos en descartarla.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, marcó distancia con episodios anteriores del gremio: "no sé en qué la movilización en este momento va a resolver un problema de movilización".

Hacer consultado por los paros que han realizado en años anteriores, respondió: "sí, cuando dijimos que había terrorismo, cuando dijimos que había una delincuencia desatada en la nación, esto es un problema distinto."

Traspaso a precios

El gremio también abordó el efecto que podría tener este ajuste en los valores finales de productos transportados, señalando que el costo será asumido por quienes contratan el servicio.

El presidente de ChileTransporte, Raúl Clavero, explicó que “es fundamental que tengamos claramente que el suministro del país no se va a ver interrumpido. Sí necesitamos la solidaridad de los dadores de carga para que entiendan que no podemos asumir el costo este y debemos trasladarlo a precio”.

En esa línea, precisó que “el costo lo tienen que asumir las empresas y trasladarlo a precio. Como lo dije anteriormente y di como ejemplo, por cada 1.000 kilómetros el incremento representa $15 pesos por kilo. O sea, la papa va a aumentar 15 pesos por kilo, si aumenta $100 hay que ver al que está intermediando, hay que ver la cadena de venta, distinto a la cadena logística”.

Diálogo con el Gobierno

Tras la reunión, los dirigentes se trasladaron hasta el Palacio de La Moneda para sostener conversaciones con autoridades económicas y de transporte, con el objetivo de evaluar posibles medidas.

Entre las solicitudes, plantearon la posibilidad de ser incluidos en apoyos estatales, especialmente para transportistas con menores ingresos, en un escenario que continúa en desarrollo.

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