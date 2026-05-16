Adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años fueron detenidos por integrar banda que realizaba robos violentos a vehículos motorizados

16 may. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de jóvenes delincuentes, de 14, 15, 16 y 17 años, fue detenido por ser integrantes de una banda que realizaba robos violentos a vehículos motorizados en el sector oriente de la capital.

Los adolescentes son sindicados de realizar al menos tres robos, todos violentos y donde sustrajeron autos y pertenencias de los ciudadanos asaltados.

Alcaldesa de Las Condes

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, entregó declaraciones por los hechos antes mencionados.

“Gracias a la labor de nuestros inspectores en terreno, la central 14 0 2, la coordinación con carabineros y apoyo de comunas vecinas, logramos detener una banda que realizó 2 encerronas en nuestra comuna. No permitamos que estos hechos opaquen nuestros avances”, sentenció.

Cerró diciendo que “seguimos reforzando la seguridad en cada barrio, que los delincuentes lo tengan claro. En Las Condes los vamos a identificar, los vamos a perseguir y los vamos a detener”.