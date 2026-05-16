Temblor se registró en la zona norte del país la madrugada de este sábado: Esta fue la magnitud, epicentro y hora del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 16 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 02:49 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 80 kilómetros al este de Socaire, a 225 kilómetros de profundidad.LO ÚLTIMO
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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