Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes 15 de mayo, a las 17:06 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 32 km al sur de Putre, en la región de Arica y Parinacota, con una profundidad de 114 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.