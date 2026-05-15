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Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 15 de mayo, a las 17:06 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 32 km al sur de Putre, en la región de Arica y Parinacota, con una profundidad de 114 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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