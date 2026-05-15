Mujer robó un auto en Talagante, escapó con sus hijos de 5 y 7 años y terminó chocando

15 may. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas este viernes tras protagonizar el robo de un vehículo en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Entre los arrestados hay una mujer, un hombre y una adolescente de 14 años.

Sin embargo, uno de los antecedentes que más llamó la atención del procedimiento es que, al momento de la fuga, en el vehículo robado también viajaban dos niños de 5 y 7 años, hijos de la mujer detenida.

Persecución terminó con choque

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas al interior de un local de comida rápida ubicado en calle Bernardo O’Higgins, donde un hombre fue intimidado y agredido por delincuentes que le robaron su automóvil y diversas especies personales.

Tras recibir la denuncia, personal policial logró ubicar el vehículo e inició un seguimiento controlado por la Ruta 78 en dirección a Santiago.

Fue a la altura del kilómetro 5 donde el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra una barrera de contención, momento en que Carabineros concretó la detención de los involucrados. Los dos adultos contaban con amplio prontuario policial.

¿Qué pasó con los niños?

El mayor Claudio Albanés, comisario de la 23ª Comisaría de Talagante, explicó que "al interior del vehículo se encontraban dos menores de edad de 5 y de 7 años", quienes son hijos de la mujer detenida.

El uniformado detalló además que, según los antecedentes recabados, los niños fueron subidos al vehículo un par de calles después de concretado el robo. "El procedimiento en sí, el robo, lo realiza la madre de los menores en conjunto con un hombre adulto", señaló.

Respecto a los menores, Albanés indicó que "se pidieron instrucciones al juez de familia, quien determina que tienen que ser entregados a un adulto responsable".

Detenidos tenían antecedentes

Carabineros informó que los dos adultos mantenían antecedentes policiales y quedaron a disposición del Ministerio Público junto a la adolescente detenida.

Además, el mayor Albanés señaló que existen registros de cámaras de seguridad donde se aprecia el uso de un arma de fuego durante el robo, aunque esta no pudo ser encontrada tras la detención.

Todo sobre Policial