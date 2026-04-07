Pago anual del Bono Trabajo Mujer: ¿Cuándo se realiza?

07 abr. 2026 - 08:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) coordina este año un nuevo pago anual del Bono Trabajo Mujer, un importante beneficio dirigido a las trabajadoras de entre 25 y 59 años de edad.

Consiste en un aporte estatal de hasta $678.028 para mejorar los ingresos de dicho sector de la población, el cual lo recibe una sola vez al año.

Fecha del pago anual del Bono Trabajo Mujer

El calendario oficial del Sence establece que el pago anual correspondiente a 2025 se realizará en agosto de 2026, correspondiente a las rentas acreditadas por la beneficiaria hasta ese momento.

¿Quiénes recibirán el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

Una vez que se autorice la entrega, el monto comenzará a entregarse a las mujeres que cumplan con lo siguiente:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

Las mujeres que optaron por el pago mensual también recibirán este aporte, pues cada mes reciben un 25% del monto que les corresponde (anticipo) para el proceso de reliquidación.

Si tras analizar las rentas totales del año se determina que existe un dinero a favor, esa diferencia se deposita en la fecha del pago anual. La evaluación también indica si recibió más de lo que le correspondía, por lo que se genera una deuda con el Estado (reintegro).

Monto del pago anual del Bono Trabajo Mujer

La cantidad que recibe puede variar conforme a las rentas acreditadas desde que envió la solicitud:

De 1$ a $678.028: si la renta mensual es de $3.390.139 o menos.

si la renta mensual es de $3.390.139 o menos. Cerca de $678.028: si los ingresos son mayores a $3.390.139 y menores a $4.237.674.

si los ingresos son mayores a $3.390.139 y menores a $4.237.674. De $678.028 a $1: si acredita entre $4.237.674 y $7.627.812 de renta mensual.

Es decir, mientras sus rentas estén más alejadas o cerca de un monto, podrán recibir más o menos.

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