Bono Escolar 2026: ¿Cuándo se paga la segunda cuota y quiénes lo reciben?

05 abr. 2026 - 15:00 hrs.

El Estado ya realizó el primer pago del Bono Escolar, un aporte que se entrega una vez al año por cada hijo y que busca aliviar los gastos que enfrentan las familias durante el año académico.

Este beneficio contempla un monto total de $89.164, el cual se paga en dos cuotas iguales de $44.582, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuándo se paga la segunda cuota?

La segunda cuota del Bono Escolar, correspondiente a $44.582, se pagará durante el mes de junio de 2026.

Cabe recordar que en marzo, junto con la primera cuota, se entregó una Bonificación Adicional de $37.666 por cada hijo que cause el beneficio, siempre que los funcionarios tengan una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.

Requisitos para recibir el Bono Escolar

Para acceder a este beneficio, es fundamental cumplir con ciertas condiciones, principalmente relacionadas con la situación laboral y educacional.

Uno de los requisitos clave es que los hijos estén cursando estudios regulares en alguno de los siguientes niveles:

Enseñanza prebásica (1er y 2do nivel de transición)

Educación básica y media

Educación superior

Educación especial

Estos estudios deben realizarse en establecimientos del Estado o reconocidos por este.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El Bono Escolar está dirigido a funcionarios públicos y trabajadores del ámbito educacional. Según la normativa, incluye a:

Personal asistente de la educación en sectores de la Administración del Estado traspasados a municipalidades Trabajadores de establecimientos parvularios financiados por Junji vía transferencia de fondos o SLEP Funcionarios de establecimientos particulares subvencionados Trabajadores de establecimientos técnico-profesionales Directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación parvularia Personal de establecimientos dependientes de DAEM, DEM o corporaciones municipales de educación Personal académico y no académico de universidades estatales

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