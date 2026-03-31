Bono pad para endometriosis: ¿Cuánto paga el usuario?

31 mar. 2026 - 19:00 hrs.

La endometriosis es una de las condiciones médicas cubiertas bajo la figura del Bono Pad, en la que el usuario hace un pago fijo por concepto de un paquete de prestación y atención de salud.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es el ente encargado de la administración de este mecanismo gubernamental, que beneficia a sus afiliados y cargas familiares.

Según Fonasa, este concepto, que aplica para distintas intervenciones quirúrgicas o procedimientos, incluye la cirugía, los días de cama, medicamentos, exámenes e insumos requeridos por el paciente.

¿Cuánto paga el usuario por el bono Pad para endometriosis?

El bono pad para endometriosis maneja dos modalidades, de acuerdo al tipo de intervención quirúrgica que requiera el paciente, según el dictamen de su equipo médico.

El bono pad para endometriosis ovárica vía laparoscópica requiere un copago de 1.656.250 por parte del paciente.

Por su parte, en caso de bono pad para endometriosis profunda sin compromiso intestinal vía laparoscópica, el usuario debe realizar un copago de 2.772.770.

Cobertura del bono Pad

Una de las ventajas promovidas por Fonasa respecto al bono pad es la posibilidad de conocer de antemano cuál será el valor total de la cuenta médica.

Esta figura cubre algunas atenciones hasta 15 días después del alta, como controles postoperatorios, reparación de lesiones iatrogénicas y tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución de la patología.

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