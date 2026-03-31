Pago del Bono Trabajo Mujer: ¿Cuánto dinero entrega en marzo?

31 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Este martes 31 de marzo se realizará el pago del Bono Trabajo Mujer (modalidad mensual), un beneficio que brinda un alivio económico a las trabajadoras con un depósito directo a sus cuentas bancarias.

Esta valiosa ayuda monetaria se calcula en base a las rentas brutas mensuales que percibe cada beneficiaria, por lo que el monto exacto a entregar variará conforme a sus ingresos declarados.

Monto del Bono Trabajo Mujer de marzo

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que la cantidad que se entrega a la trabajadora depende de sus rentas acreditadas:

Obtiene de 1$ a $44.157: si la renta mensual es de hasta $294.377.

si la renta mensual es de hasta $294.377. Cobra cerca de $44.157: si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971.

si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971. Recibe de $44.157 a $1: si acredita entre $367.972 y $662.348 de renta mensual.

Requisitos para recibir el Bono Trabajo Mujer

Antes de asignar el monto, el Sence evaluará si las beneficiarias cumplen las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

Esta bonificación dejó de recibir postulaciones por la próxima entrada en vigor el Subsidio Unificado al Empleo, que unirá este beneficio con otros del Sence para facilitar el acceso a las poblaciones más vulnerables.

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