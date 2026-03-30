Esta semana hay pago: ¿Quiénes reciben el Bono Trabajo Mujer?

30 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Estamos a pocos días del nuevo pago mensual del Bono Trabajo Mujer, un aporte que entrega el Estado para incrementar los ingresos de las trabajadoras de entre 25 y 59 años, ya sean independientes o no.

Aunque este beneficio dejó de recibir postulaciones, por la próxima entrada en vigor el Subsidio Unificado al Empleo, algunas mujeres podrán seguirlo recibiendo hasta que haya un ajuste.

¿Quiénes reciben el Bono Trabajo Mujer de marzo?

Según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), a partir del martes 31 de marzo, el pago se realizará a las beneficiarias habituales y mujeres que postularon en noviembre, ya que el primer pago es con cuatro meses de desfase.

En esta ocasión, se considerarán las rentas de diciembre de 2025 para entregar el monto correspondiente. Además, las beneficiarias deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

Monto del Bono Trabajo Mujer

Conforme a las rentas acreditadas por la trabajadora, la cantidad que recibe será una de las siguientes:

De 1$ a $44.157 por mes: si la renta mensual es de $294.377 o menos.

si la renta mensual es de $294.377 o menos. Cerca de $44.157: si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971.

si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971. De $44.157 a $1: si acredita entre $367.972 y $662.348 de renta mensual.

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