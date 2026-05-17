Gobierno de Irán aseguró que entrena a 31 millones de personas para el uso de armas: Presentador disparó rifle en vivo

17 may. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

La televisión estatal de Irán mostró durante los últimos días imágenes de hombres y mujeres participando en entrenamientos de defensa en distintas mezquitas del país, en medio del conflicto con Estados Unidos.

Familias, adolescentes y voluntarios fueron instruidos en el uso de armas como parte de una campaña llamada "Sacrificar la vida por Irán", impulsada por el régimen local.

Cerca de 31 millones de personas se entrenaron

En las imágenes difundidas se observó a varias personas efectuando ejercicios grupales y manipulando armamento. Además, el informe señaló que mujeres, hombres y jóvenes recibieron formación relacionada con preparación para la defensa.

Durante las capacitaciones, los voluntarios aprendían cómo funcionan distintas armas, además de ensamblarlas y desmontarlas.

De acuerdo con cifras entregadas por el propio gobierno iraní, cerca de 31 millones de personas se habrían adherido a la campaña.

Presentador de TV disparó rifle en pleno programa

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante un programa de la televisión estatal iraní, donde un presentador manipuló un rifle Kalashnikov en vivo junto a un supuesto experto militar.

En el segmento, ambos explicaban cómo utilizar el arma, ensamblarla y desmontarla. Sin embargo, el conductor terminó disparando dentro del estudio mientras apuntaba hacia una bandera de Emiratos Árabes Unidos.

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