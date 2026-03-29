Bono PAD por vasectomía: ¿Cuánto paga el usuario?

29 mar. 2026 - 15:00 hrs.

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio exclusivo de Fonasa que permite a sus usuarios acceder a servicios de salud a un precio fijo y conocido por el paciente.

Este bono ha permitido que cientos de personas puedan acceder a procedimientos de altos costos monetarios a precios más accesibles, incluidos los partos.

Entre las 99 operaciones a las que se puede acceder con este beneficio se encuentra la vasectomía, método anticonceptivo de esterilización masculina.

Pueden optar a él aquellos usuarios de Fonasa que estén en los tramos B, C o D. Además, las prestaciones y atenciones de salud con Bono PAD están disponibles en recintos privados que tienen convenio con Fonasa.

¿Cuánto paga un paciente con Bono PAD por una vasectomía?

Sin embargo, este bono no cubre el total del procedimiento, sino solamente una parte. Aunque, considerando que es una operación que tiene un costo de más de casi un millón de pesos, se paga un monto mucho más bajo.

En total, el tratamiento tiene un costo de $853.610, mientras que el monto del copago es de $426.800, pero con Bono PAD, Fonasa ofrece un préstamo del 85%.

En concreto, el paciente que tenga Bono PAD para la vasectomía deberá pagar $64.020 y el préstamo de $362.780, este último puede ser en cuotas.

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