¿Desde qué fecha será obligatorio el uso de mascarillas? Revisa desde cuándo se aplicará la medida

26 mar. 2026 - 15:00 hrs.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que en los próximos días se exigirá el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia públicos y privados a lo largo de todo el país.

La medida es parte de la Campaña de Invierno, que busca proteger a la población frente a la aparición de diversos virus respiratorios en los meses más fríos del año.

¿A partir de cuándo se exigirá el uso de mascarillas?

El uso de mascarilla obligatorio en recintos de salud se exigirá a partir del próximo miércoles 1 de abril y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, afirmó que la obligatoriedad de la mascarilla podría extenderse "hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión".

¿Quiénes deben usar mascarillas?

De acuerdo con lo comunicado por el Minsal, todas las personas que estén en un servicio de salud deberán usar mascarillas en todo momento.

Esto no solo incluye al personal de salud, sino que a los pacientes y trabajadores de los recintos médicos, como auxiliares, administrativos, estudiantes en práctica y acompañantes.

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, comentó que las mascarillas deben ser usadas "también en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país".

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