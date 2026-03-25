Vuelve el uso obligatorio de mascarillas desde abril: ¿Quiénes deben usarlas y hasta cuándo durará la medida?

25 mar. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) instruyó el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia públicos y privados a lo largo del país y en las unidades de diálisis y oncohematología. La medida responde a la estrategia de la Campaña de Invierno y busca proteger a la población frente a los virus respiratorios.

¿Quiénes deben usar mascarillas?

De acuerdo con lo comunicado por el Minsal, todas las personas que estén en un servicio de urgencia deberán usar mascarillas. Esto incluye no solo al personal de salud y a los pacientes, sino también a auxiliares, administrativos, estudiantes en práctica y acompañantes.

¿Cuánto durará el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia?

Según informó el Ministerio, la medida partirá este próximo 1 de abril y se extenderá hasta el 31 de agosto. Sin embargo, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recalcó que la obligatoriedad de la mascarilla podría extenderse "hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión".

Pizarro enfatizó que la medida "se tomó porque a medida que nos acercamos al invierno, aumenta la circulación de virus respiratorios y debemos prevenir al máximo los contagios".

Las mascarillas recomendadas por el Minsal

Sobre las dudas de qué mascarilla utilizar, el Ministerio de Salud indicó que las más efectivas son las médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de las respiratorias de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.

Por último, se recomienda que, si una persona se siente enferma y está en un lugar aglomerado, use mascarilla. Además, no se debe olvidar el lavado frecuente de manos y estornudar y toser tapándose la boca con el antebrazo.