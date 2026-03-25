Vuelve el uso obligatorio de mascarillas: Conoce en qué lugares se aplicará y cuándo parte la medida

25 mar. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Con el comienzo del otoño, una de las preocupaciones del Ministerio de Salud (Minsal) es enfrentar los virus respiratorios cuyo peak se da en los meses de invierno, razón por la que instruyó el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia públicos y privados.

De acuerdo con un comunicado del Minsal, la iniciativa partirá el 1 de abril y se mantendrá hasta el 31 de agosto como parte de la estrategia de la Campaña de Invierno.

¿Qué informó el Minsal por el uso obligatorio de mascarillas?

En específico, las mascarillas en los servicios de urgencia deben ser utilizadas por todo el personal de salud —incluyendo estudiantes en práctica, auxiliares y administrativos—, así como por los pacientes y sus acompañantes.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, agregó que las mascarillas deben ser utilizadas "también en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país".

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, indicó que "esta decisión se tomó porque a medida que nos acercamos al invierno, aumenta la circulación de virus respiratorios y debemos prevenir al máximo los contagios".

"Incluso recomendamos que, de sentirse enfermos, resfriados o ir a un lugar aglomerado, también consideren usar mascarilla, sin olvidar nunca el lavado de manos y estornudar en el antebrazo. El uso obligatorio de las mascarillas en urgencias se extenderá hasta el 31 de agosto o hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión", agregó Pizarro.

El Minsal recomendó que las mascarillas más efectivas son las médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de las respiratorias de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.