Daniela Aranguiz mostró su rostro tras picadura de abeja: Estas pueden ser las consecuencias

24 mar. 2026 - 16:39 hrs.

La panelista de matinales e influencer Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores tras mostrar cómo quedó su rostro luego de sufrir una picadura de abeja en medio de un viaje al sur del país junto a su pareja, José Manuel Cerda.

La situación generó preocupación en el mundo del espectáculo, ya que los efectos se evidenciaron de forma notoria en el rostro de la exMekano, especialmente en la zona afectada, donde presentó una visible hinchazón.

Así quedó el rostro de la influencer

Las consecuencias de una picadura de abeja

De acuerdo con Clínica Las Condes, en la mayoría de los casos este tipo de picaduras no es de gravedad y solo requiere cuidados básicos para aliviar las molestias. Sin embargo, en algunas personas pueden derivar en cuadros más complejos.

Así lo explica la Dra. Carolina Díaz, inmunóloga de la clínica: “Estas pueden ser graves cuando el paciente ha desarrollado una reacción de hipersensibilidad. Es decir, la formación de anticuerpos dirigidos contra distintas proteínas del veneno de abeja”.

Entre los síntomas a los que se debe prestar especial atención se encuentran:

Síntomas en sitios alejados del lugar de la picadura

Aparición de ronchas generalizadas

Dificultad respiratoria

Mareos

Visión borrosa

Urticaria

Planificar un tratamiento si eres alérgico

Cuando se presentan estos signos, se puede inferir una reacción sistémica, conocida como anafilaxia. En estos casos, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de urgencia para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado, según detalla la clínica.

“Si soy alérgico a las picaduras de abeja o avispa, se puede planificar un tratamiento de corto plazo en urgencias, así como también un tratamiento de largo plazo, lo cual sería la inmunoterapia específica subcutánea con veneno de abeja o avispa”, agrega la Dra. Díaz.