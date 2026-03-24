Bono PAD para Síndrome del Túnel Carpiano: ¿Cuánto vale?

24 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico) es uno de los beneficios más importantes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), ya que permite tratar por un costo fijo afecciones como el Síndrome del Túnel Carpiano.

Es una afección dolorosa provocada por la fuerte compresión de un nervio en la zona de la muñeca, la cual se puede resolver en un recinto privado y bajo cobertura de honorarios del equipo médico, insumos, medicamentos y controles, sin cobros adicionales.

Valor del copago Bono PAD para Síndrome del Túnel Carpiano

De acuerdo a Fonasa, el costo a pagar por el usuario (copago) puede variar conforme al tipo de intervención:

Cirugía tradicional (código 2501037): el costo total es de $1.054.110, de los cuales al usuario le corresponde pagar $527.050. Requiere un pabellón completo y se utiliza un torniquete, anestesia general, el proceso es más complejo y el tiempo de recuperación mayor.

el costo total es de $1.054.110, de los cuales al usuario le corresponde pagar $527.050. Requiere un pabellón completo y se utiliza un torniquete, anestesia general, el proceso es más complejo y el tiempo de recuperación mayor. Técnica WALANT (código 2501237): el valor total es de $656.370, de los cuales $328.180 corresponden al copago. El proceso es más moderno, rápido y menos invasivo, pues solo se aplica anestesia local, no requiere torniquete y el tiempo de recuperación es menor.

En el caso de la cirugía tradicional, la entidad permite acceder a un préstamo para cubrir hasta $448.000 (85% del copago), mientras que por técnica WALANT es de $328.180.

¿Cómo comprar un Bono PAD para Síndrome del Túnel Carpiano?

Tras recibir el certificado con el diagnóstico PAD emitido por el médico tratante, el paciente debe realizar lo siguiente:

Buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado, acudir a su oficina de recaudación, agendar la intervención y solicitar el programa médico.

Con el diagnóstico y el programa, dirigirse a una sucursal de Fonasa o ingresar a Mi Fonasa para pagar el monto antes de la intervención.

Una vez recibido el bono que valida la atención, deberá entregarse en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento o cirugía.

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