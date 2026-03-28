Bono PAD para intervención por várices: Este es el valor a pagar

28 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus cargas familiares pueden acceder a una intervención quirúrgica a precio fijo con el Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico), para garantizar resolución de patologías como las várices.

Este importante beneficio está dirigido exclusivamente a los cotizantes de los tramos B, C y D, quienes pueden hacerlo efectivo solo en centros privados en convenio bajo la Modalidad de Libre Elección.

¿De cuánto es el copago del Bono PAD por varices?

Según Fonasa, el valor total de la prestación (código 2502003) es de $1.150.250, de los cuales le corresponde un copago de $575.120 al afiliado.

Asimismo, existe la posibilidad de solicitar un préstamo para financiar hasta el 64% del monto a pagar por el usuario ($368.080).

¿Qué cubre el Bono PAD por várices?

La prestación establece como intervención quirúrgica una safenectomía interna y/o externa, la cual se realiza unilateralmente (en una sola pierna), e incluye:

Honorarios del equipo profesional que se requiera, bajo la responsabilidad administrativa y legal del prestador en convenio.

Días cama y derecho de pabellón, incluidas las diferencias de tarifas por estos conceptos.

Medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización.

Prestaciones necesarias para resolver integralmente la patología correspondiente al PAD.

Atención integral hasta 15 días después del egreso, incluyendo controles postoperatorios, reparación de lesiones involuntarias y tratamiento de complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución de la patología. En caso de complicaciones, serán incluidas en el diagnóstico, tratamiento y la hospitalización que se requiera.

Si se requiere un tratamiento bilateral (en ambas piernas) en la misma intervención, la clínica debe extender un programa médico complementario, cobrando solo el 50% de los honorarios del equipo médico y el 50% del derecho por el uso del pabellón.

¿Cómo comprar un Bono PAD?

Al recibir el certificado con el diagnóstico PAD emitido por el médico tratante, el paciente debe:

Buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado, acudir a su oficina de recaudación, agendar la intervención y solicitar el programa médico.

Con el diagnóstico y el programa, dirigirse a una sucursal de Fonasa o ingresar a Mi Fonasa para pagar el monto antes de la intervención.

Una vez recibido el bono que valida la atención, deberá entregarse en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento o cirugía.

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