Bono Escolar: ¿Cuánto dinero entrega el bono adicional?

27 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El inicio de clases trae consigo diversos gastos para las familias, por lo que el Estado otorga el Bono Escolar para ayudar a los trabajadores, con un beneficio que paga $44.582 en marzo y $44.582 en junio ($89.164 en total).

Además del monto base establecido por ley, existe una bonificación extra que se entrega en marzo. Este dinero adicional está destinado exclusivamente a los funcionarios que cumplen con el límite de ingresos.

¿De cuánto es el monto extra del Bono Escolar?

Junto con la primera cuota, los beneficiarios reciben un adicional de $37.666 por cada hijo. Para acceder, su remuneración líquida al mes de marzo debe ser de $1.060.493 o inferior, según la Comunidad Escolar.

Asimismo, el trabajador debe laborar en un establecimiento particular subvencionado o de administración delegada, mientras que cada hijo tendrá que cumplir con los siguientes requisitos para que el trabajador acceda al aporte:

Estar reconocido como su carga familiar.

Tener entre 4 y 24 años.

Ser estudiante regular de primer o segundo nivel de transición (pre-básica); educación básica, media o superior.

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