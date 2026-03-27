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Bono Escolar: ¿Cuánto dinero entrega el bono adicional?

El inicio de clases trae consigo diversos gastos para las familias, por lo que el Estado otorga el Bono Escolar para ayudar a los trabajadores, con un beneficio que paga $44.582 en marzo y $44.582 en junio ($89.164 en total).

Además del monto base establecido por ley, existe una bonificación extra que se entrega en marzo. Este dinero adicional está destinado exclusivamente a los funcionarios que cumplen con el límite de ingresos.

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¿De cuánto es el monto extra del Bono Escolar?

Junto con la primera cuota, los beneficiarios reciben un adicional de $37.666 por cada hijo. Para acceder, su remuneración líquida al mes de marzo debe ser de $1.060.493 o inferior, según la Comunidad Escolar.

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Asimismo, el trabajador debe laborar en un establecimiento particular subvencionado o de administración delegada, mientras que cada hijo tendrá que cumplir con los siguientes requisitos para que el trabajador acceda al aporte:

  • Estar reconocido como su carga familiar.
  • Tener entre 4 y 24 años.
  • Ser estudiante regular de primer o segundo nivel de transición (pre-básica); educación básica, media o superior.

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