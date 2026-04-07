Conocido rapero estadounidense fue baleado tras un un tiroteo en las afueras de un casino en Florida

07 abr. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

El rapero estadounidense Offset resultó herido de bala la noche del lunes en el estado de Florida, luego de un violento tiroteo registrado en las cercanías de un concurrido casino.

El artista, exintegrante del grupo Migos, fue alcanzado por un disparo mientras se encontraba en el estacionamiento del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en la ciudad de Hollywood, por lo que fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial.

Fue hospitalizado

Según informó CNN en Español, el músico recibió un impacto de bala que habría alcanzado una de sus extremidades, por lo que debió ser internado para recibir atención médica.

Pese a la gravedad del hecho, el exesposo de Cardi B se encuentra fuera de riesgo vital y en condición estable, aunque permanece bajo observación médica.

Hay detenidos por el ataque

La policía local confirmó que hay dos personas detenidas por el tiroteo, en el que Offset no tuvo ninguna participación.



Por ahora, no se ha informado si el rapero era el objetivo directo del ataque ni las motivaciones detrás del hecho, por lo que la investigación sigue en curso.

"El lugar es seguro y no existe ninguna amenaza para el público. Las operaciones continúan con normalidad”, señalaron desde el Departamento de Policía.

Cabe recordar que Takeoff, primo de Offset y también miembro de Migos, fue asesinado a tiros en 2022.