Tras acción legal interpuesta por Faloon Larraguibel: Decretan arresto nocturno contra Jean Paul Pineda

07 abr. 2026 - 09:05 hrs.

Tras meses de lucha legal y denuncias públicas, Faloon Larraguibel consiguió que la justicia actuara contra su expareja, Jean Paul Pineda. El Tribunal de Familia determinó que Pineda incumplió el pago de la pensión alimenticia de sus tres hijos, lo que derivó en una medida de arresto nocturno en su contra.

No fue un proceso rápido ni sencillo: según relató la propia exparticipante de realities, el exdelantero lleva cerca de dos años sin cumplir con esta obligación económica. Una situación que la obligó a insistir una y otra vez ante el tribunal hasta obtener una respuesta concreta.

Demanda por pensión

El conflicto judicial entre ambos se remonta a abril de 2025, cuando Faloon inició formalmente la demanda por pensión de alimentos para sus hijos en común. Desde ese momento, la modelo y animadora no solo enfrentó el proceso legal, sino que también decidió hacer pública su situación, denunciando en redes sociales el incumplimiento de Pineda. Esa combinación de acciones judiciales y presión pública marcó el camino que finalmente llevó al tribunal a tomar cartas en el asunto y decretar una de las sanciones más duras que contempla la ley en estos casos.

La abogada de Larraguibel, Lya Rojas, fue quien salió a aclarar los detalles del caso a través de redes sociales. Rojas explicó que "esta causa por pensión de alimentos comenzó en abril de 2025 y la pensión se decretó en un monto que hoy día asciende a 466 mil pesos, por los tres hijos". Una cifra que, según el relato de la defensa, nunca llegó a pagarse desde que fue fijada por el tribunal.

La abogada fue tajante al describir el comportamiento del exfutbolista durante todo este tiempo. "Desde que se fijó esta pensión, al día de hoy, jamás ha sido pagada por parte del demandado", señaló Rojas. Esa negativa sistemática de Pineda a cumplir con la obligación que fijó la justicia fue precisamente lo que terminó por inclinar la balanza y motivar una medida más drástica por parte del tribunal.

El arresto nocturno no llegó de inmediato ni de manera automática. Según lo que detalló la propia abogada, fue necesario un trabajo persistente ante la justicia para que se tomara esta decisión. "Después de mucho insistir, el tribunal decretó el arresto nocturno de Jean Paul Pineda", afirmó Rojas, dejando en evidencia que el proceso requirió de una presión sostenida por parte del equipo legal de Larraguibel para que la ley se aplicara efectivamente.

Esta medida es, precisamente, una de las sanciones que contempla la legislación chilena para quienes incumplen el pago de pensiones alimenticias. Su aplicación busca obligar al deudor a hacerse cargo de sus responsabilidades, y en este caso representa una victoria concreta para Faloon, quien había hecho de esta causa algo personal y público. La animadora no solo buscó justicia en los tribunales, sino que también utilizó su visibilidad para visibilizar una problemática que afecta a muchas familias en el país.

Para Larraguibel, el fallo representa el reconocimiento de una lucha que ella misma describió como larga y agotadora, pero necesaria para proteger el bienestar de sus tres hijos.

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