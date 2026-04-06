Fue derivado al Hospital de Niños: Hijo menor de Álvaro Ballero fue hospitalizado de urgencia por complejo estado de salud

06 abr. 2026 - 14:13 hrs.

¿Qué pasó?

Las últimas horas, Álvaro Ballero causó preocupación en sus seguidores tras revelar la reciente hospitalización de su hijo menor, Santino. La situación escaló rápidamente debido a un cuadro clínico que afectó las vías respiratorias del niño. El ex chico reality compartió detalles de lo que significó este episodio para su familia.

A través de una publicación en Instagram donde se ve a Santino siendo atendido y recuperándose en el hospital, Ballero actualizó el estado de salud de su hijo y agradeció al equipo médico que lo atendió durante su estadía en el centro de salud.

"Esta semana Santino tuvo un cuadro grave de asma y desde Red Salud fue derivado al hospital de niños Luis Calvo Mackenna. Solo quiero agradecer al increíble equipo profesional y humano que lo atendió. Fueron cuatro días en pacientes agudos, donde se ocuparon de todos los procedimientos para que él estuviese bien y mejorara día a día", escribió el ganador de Protagonistas de la fama.

Asimismo, reveló que junto a Ludmila Ksenofontova, su expareja y madre de Santino, se turnaban para cuidarlo, ella por el día y él durante la noche. De esa forma no solo ayudaban al equipo de profesionales, sino que se apoyaban entre ellos.

Una de las cosas que destacó Álvaro en el post, es que esta fue la primera vez que se atendieron en un centro de salud público y lo calificó como "una linda experiencia". El día de ayer, el equipo médico autorizó el alta y se encuentra recuperándose en casa, tal como evidencia la fotografía publicada por la patinadora rusa Ksenofontova, donde se ve a su hijo jugar mientras escala un árbol.

Santino Ballero jugando luego de recibir el alta médica. @Ludaksenofontova Instagram

¿Cómo identificar un cuadro de asma grave?

Un cuadro de asma grave es una forma de asma compleja de controlar. Se caracteriza por la persistencia de síntomas severos a pesar de recibir dosis altas de medicamentos controladores. Se identifica cuando la dificultad para respirar es constante, impidiendo efectuar actividades cotidianas mínimas como hablar, caminar o dormir.

Usualmente, los síntomas característicos de un cuadro grave de asma son: sibilancias intensas, opresión torácica persistente, tos incontrolable y una coloración azulada en labios o uñas por la falta de oxígeno en casos extremos.

Tratamiento y manejo especializado de cuadros de asma grave



El abordaje del asma grave es multidisciplinario y busca reducir la inflamación crónica para evitar el daño pulmonar permanente. El tratamiento suele estructurarse de la siguiente manera:

Terapias biológicas: Es el avance más significativo. Consiste en anticuerpos monoclonales que atacan moléculas específicas del sistema inmune responsables de la obstrucción de las vías respiratorias.

Corticoides sistémicos: Se utilizan en periodos cortos para frenar crisis severas, aunque se intenta minimizar su uso prolongado debido a los efectos secundarios.

Inhaladores combinados: Uso de dosis máximas de corticoides inhalados junto con broncodilatadores de larga acción y, en ocasiones, antagonistas muscarínicos.

Termoplastia bronquial: Un procedimiento quirúrgico menor que aplica calor en las paredes de las vías aéreas para reducir el grosor del músculo liso y facilitar el paso del aire.

Es indispensable acudir a un especialista para identificar los alérgenos o desencadenantes ambientales que detonan la enfermedad. De esta forma se puede contar con un plan de acción para saber exactamente cómo proceder ante una emergencia respiratoria. Además de mantener controles estrictos con un neumólogo en casos crónicos.

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