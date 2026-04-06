"Es una encerrona lo que hicieron con nosotros": Elvira López estalla y desmiente afirmaciones sobre su estado de salud

06 abr. 2026 - 10:13 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de varios días en los que se especulaba sobre una compleja situación de salud que estaría viviendo Elvira López, la conocida actriz reapareció en televisión , después de varios años alejada de las cámaras, e hizo un fuerte descargo en contra de los panelistas del programa al que fue invitada.

La actriz se comunicó con un programa de Chilevisión a través de una llamada telefónica y la conversación tomó un tono bastante elevado cuando López manifestó su furia respecto a los recientes rumores sobre su lugar de residencia y su ausencia en la pantalla chica, que fue vinculada a problemas de salud.

En ese sentido, la intérprete de Candelaria Pérez en Brujas confesó en vivo que iba a tomar acciones legales porque, según dijo, todo lo que se dice de ella hace parte de un montaje. "Te repito Francisca, cuando termine este programa voy a comunicarme con mi abogado para entablar una querella criminal", dijo tajantemente.

Las especulaciones sobre el estado de salud de Elvira López surgieron a partir de su ausencia en la reunión de parte del elenco de la teleserie Brujas, en la que grabaron un comercial para la plataforma de streaming, Netflix. Al respecto, la periodista Cecilia Gutiérrez aseveró que se debía a una hospitalización por problemas respiratorios.

Declaraciones de Elvira López

"Es una encerrona lo que hicieron con nosotros. Estoy absolutamente bien, no vivo en Cau Cau, vivo en Santiago, en la capital como siempre he vivido. No sé de dónde mier... inventaron que vivíamos en Cau Cau”, aclaró Elvira luego de exponer que se sentía traicionada porque las declaraciones que emitieron en el programa, sobre su vida, iba en contra de lo que le habrían informado por interno.

Asimismo, puso fin a los rumores sobre su retiro de la pantalla chica y declaró: "Si no estoy en nada como actriz es por una decisión absolutamente personal, de libre albedrío. No quiero ser más actriz, no quiero estar más en los medios ni en la televisión".

Por otra parte, Gabriel del Carril, esposo de la actriz aprovechó la instancia para desmentir a quienes insinuaron sobre un secuestro, mencionando que Elvira es libre de ver a su familia cuando quiera.

Finalmente, respecto a su participación en el reencuentro de las actrices de Brujas, dejó claro que no estuvo porque no la contactaron y reiteró su interés por esclarecer el origen de todos los rumores que calificó como mentiras que hacen parte de un "verdadero montaje, falaz, mugriento".

Todo sobre Tendencias