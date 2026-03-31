31 años de la muerte de Selena Quintanilla: Conoce parte de su historia y qué fue de la vida de Yolanda Saldívar

31 mar. 2026 - 13:15 hrs.

Hoy se cumplen 31 años del asesinato de la reconocida cantante Selena Quintanilla. Tenía apenas 23 años y una carrera musical que iba en ascenso, cuando la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar le quitó la vida de un disparo.

Seis meses después del crimen, Saldívar fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de optar a libertad condicional luego de 30 años. Conoce qué fue de la vida de Yolanda Saldívar y la decisión del juez a su solicitud para salir de la cárcel.

El 27 de marzo del 2025 se resolvió la petición de Yolanda Saldívar para acceder al beneficio de libertad condicional. La junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas denegó la solicitud, por lo que la condenada permanecerá en prisión hasta marzo de 2030, fecha fijada para una próxima revisión.

La familia y fanáticos de la cantante agradecieron la decisión de la Junta de Indultos. Saldívar por su parte, considera que merece recuperar su libertad y aseguró en el documental "Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas", que fue "condenada por la opinión pública antes de que iniciara mi juicio".

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar. AP

Luego de asesinar a Selena, Yolanda Saldívar intentó suicidarse, pero no fue capaz y se entregó a las autoridades. Enfrentó cargo por asesinato en primer grado y aunque dijo ser inocente, el Tribunal Penal del Condado de Harris en Houston, Texas la declaró culpable en octubre de 1995.

¿Qué fue de la vida de Yolanda Saldívar?

La mujer de 66 años de edad, actualmente cumple condena en la Unidad Patrick O'Daniel en Gatesville, Texas. Ha ofrecido algunas entrevistas desde la prisión donde ha reiterado su inocencia y asegura que la muerte de Selena fue un accidente y no un asesinato.

Hace más de 10 años, aseveró en entrevista con el programa 20/20 de ABC que todos la "hicieron parecer un monstruo. Solo quiero decir que no maté a Selena. Fue un accidente, y mi conciencia está tranquila". Asimismo, ofreció declaraciones para otros medios y para documentalistas, donde asegura decir toda la verdad sobre la querida cantante y sus secretos.

Yolanda Saldívar. Documental de Oxygen.

Legado de Selena Quintanilla

Sin duda Selena Quintanilla no solo es un ícono de la música latina, sino una referente para muchas artistas que han alcanzado la fama mundial. Karol G y Jennifer López son algunas grandes estrellas que han homenajeado a la cantante.

Sus fanáticos escuchan su música y su historia ha sido destacada en múltiples obras audiovisuales, como películas, documentales y series. En 2021 recibió un Grammy a la Carrera Artística y en 2017 le otorgaron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su familia celebró este homenaje junto a más de 4.500 fanáticos que asistieron a la inauguración.

El legado de Selena se mantiene vigente no solo en cada fanático u obra que honra su memoria, sino en el Museo Selena, donde su familia exhibe históricos vestuarios, objetos personales, premios y todo lo que compone la vida personal y artística de la recordada estrella musical.

David Livingston - Bárbara Laing Getty.

Todo sobre Tendencias