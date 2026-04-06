Actriz Antonia Giesen y su emotivo mensaje para anunciar segundo embarazo: "A la espera de otros ojitos"

06 abr. 2026 - 15:49 hrs.

La actriz chilena Antonia Giesen sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo, compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente generó reacciones de cariño y apoyo. A través de una publicación en Instagram, la intérprete abrió una ventana íntima a su presente, combinando reflexiones personales con la noticia de su embarazo, en un tono honesto y cercano que conectó con su audiencia.

En las imágenes que acompañan el anuncio, se pueden ver registros cargados de simbolismo y ternura, donde destaca una fotografía que muestra una pequeña “patita intrauterina”, como ella misma la describe, dando cuenta del proceso que está viviendo. La publicación no solo confirma la llegada de un nuevo integrante a su familia, sino que también transmite un momento de introspección y balance personal, en una etapa que define como especialmente significativa.

¿Qué dijo Antonia Giesen?

“Se es muy joven para algunas cosas y no tan joven para otras, siempre ha sido así, pero siento que los 34 años pegan del todo con ese mix y bisagra maravillosa y terrorífica de la vida”, escribió la actriz, dando inicio a una reflexión sobre el momento vital en el que se encuentra. En el mismo texto, agrega que vive este periodo con “una especie de mezcla entre calma profunda, arrojo y temor”, evidenciando la complejidad emocional que acompaña esta nueva etapa.

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La intérprete también hizo un repaso por su historia reciente, destacando lo aprendido en el camino. “Con la conciencia de lo recorrido, lo bailado, lo hablado, lo observado, lo tocado y lo pensado. No todo ha sido genial pero creo que nada me lo habría saltado”, expresó, mostrando una mirada madura y agradecida sobre su trayectoria personal y profesional.

En su mensaje, Giesen dedicó palabras a su entorno más cercano, valorando el rol que han tenido en su vida. “Hoy rodeada de gente hermosa que amo mucho y me cuida, con una familia querendona que me ha enseñado a cuidar, me ha enseñado sobre lo justo, sobre la libertad, a atender lo incómodo y a sentir sin vergüenza”, escribió, destacando la importancia de sus vínculos afectivos.

También tuvo palabras para su pareja, a quien describió como “un compañero de amor lúcido y profundo, que es también mi gran amigo”, y para su hijo, a quien definió como “un hijo grande poderoso, arrasador en belleza y sensibilidad”.

En ese contexto, la actriz reveló la llegada de su nuevo bebé con una frase que emocionó a sus seguidores: “Y hoy a la espera de otros ojitos y manitos que mirarán, tocarán e impactarán en este mundo”.

La publicación generó rápidamente múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del espectáculo le enviaron mensajes de felicitaciones. La cercanía del relato y la forma en que compartió la noticia fueron ampliamente valoradas, destacando la autenticidad de sus palabras y la conexión emocional que logró transmitir.

Finalmente, la actriz cerró su mensaje con un gesto simbólico y agradecido hacia quienes la han acompañado. “Gracias por todas sus palabritas dichas y escritas y por el amor sostenido en el tiempo. De agradecimiento les regalo una patita intrauterina de pisada firme”, concluyó, dejando una imagen que resume este nuevo capítulo en su vida.

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