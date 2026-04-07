Pago por derechos de aseo: ¿Quiénes deben realizarlo?

07 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Saber a quienes corresponde y cómo hacer el trámite de pago por derechos de aseo garantiza la disposición de esta prestación crucial para la salubridad.

La oportuna gestión de este servicio Municipal permite gozar de la recolección, transporte y disposición de basura desde una vivienda, unidad habitacional u otros recintos.

Según la Tesorería General de la República (TGR), estos derechos se pagan en cuatro cuotas anuales, las cuales tienen vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

¿Quiénes deben realizar el pago por derechos de aseo?

El pago por derechos de aseo está dirigido a todo dueño u ocupante de propiedades afectas a este servicio, que estén exentas del pago de contribuciones, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor. Esto sin perjuicio de la responsabilidad que afecta al propietario.

Las municipalidades que tienen este convenio activo con la TGR son Aysén, Colchane, Isla de Maipo, Linares, María Pinto, Navidad, Puente Alto, San Antonio, San Fernando, San José de Maipo, Valdivia y Vichuquén.

Realización del trámite

Hay dos alternativas básicas para la realización de este trámite, que son vía online, a través de tgr.cl, y, de forma presencial, en Oficinas de Tesorerías a lo largo del país.

Es necesario que la Municipalidad tenga un convenio activo con TGR, contar con ClaveÚnica o Clave Tributaria, conocer Rol de la propiedad y que este esté asociado al RUT.

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