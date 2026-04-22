Se transformará en viviendas y espacio público: El proyecto que cambiará la ex Planta Unilever en Quinta Normal

22 abr. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en coordinación con SERVIU Metropolitano y la Municipalidad de Quinta Normal, busca dar nueva vida al terreno donde funcionó la emblemática ex Planta Unilever de Carrascal, histórico centro de producción de detergentes que operó entre 1957 y 2020.

El proyecto contempla la incorporación de nuevas viviendas, servicios, equipamiento y espacio público en el terreno de 3,6 hectáreas, ubicado frente al Parque de la Familia, en la Región Metropolitana.

Los detalles del nuevo proyecto

El predio fue adquirido por Desarrollo País en el marco del Plan Maestro Ex Planta Unilever y del Plan Maestro Ciudad Mapocho.

Según consignó Santiagoadicto, el terreno será dividido en tres lotes específicos:

Lote A : 14.360 m² destinados al desarrollo de viviendas con subsidio DS-19 y equipamiento.

: 14.360 m² destinados al desarrollo de viviendas con subsidio DS-19 y equipamiento. Lote B : 14.960 m² para equipamiento de escala comunal y metropolitana, incorporando además la recuperación de parte de los edificios industriales existentes.

: 14.960 m² para equipamiento de escala comunal y metropolitana, incorporando además la recuperación de parte de los edificios industriales existentes. Lote C: 7.125 m² destinados a futuras viviendas con subsidio de propiedad y arriendo, además de equipamiento.

La iniciativa combina recuperación patrimonial, regeneración urbana, nuevos servicios, activación económica local y mejoramiento del espacio público.

Además, el plan se adelanta al crecimiento habitacional proyectado para el sector y aprovecha la inversión pública ya ejecutada en el Parque de la Familia, junto con su conectividad estratégica mediante futuras obras como la Metro de Santiago Línea 7 y el futuro Tren Santiago-Batuco.

Abren convocatoria para buscar socio privado

En paralelo, Desarrollo País abrió una convocatoria para seleccionar a un socio privado mediante un esquema de coinversión público-privada, con el objetivo de asegurar la viabilidad técnica y la sostenibilidad de largo plazo del proyecto.

El período de recepción de propuestas estará abierto hasta el 29 de mayo, mientras que las bases se encuentran disponibles en la página web de la entidad (en este enlace).