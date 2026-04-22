ISP emite alerta sanitaria por dos medicamentos y ordena retiro de lotes

22 abr. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una doble alerta sanitaria relacionada con medicamentos que presentaron fallas y no cumplen con los estándares exigidos, activando medidas de retiro del mercado.

En este contexto, la autoridad sanitaria informó una Alerta Farmacéutica por Lemexin, un medicamento utilizado en el tratamiento de la epilepsia, luego de detectar una alteración en su composición, lo que derivó en el retiro voluntario de un lote del producto.

En paralelo, la autoridad sanitaria también emitió una alerta por Cefazolina en polvo para solución inyectable, antibiótico en cuya composición se observaron fallas que afectan su correcta preparación antes de ser administrado.

¿Cuáles son los lotes que presentaron fallas?

El Lemexin en jarabe es utilizado principalmente para el tratamiento de distintos tipos de epilepsia y convulsiones, además de episodios maníacos asociados al trastorno bipolar y la prevención de migrañas.

Este medicamento actúa estabilizando la actividad eléctrica del cerebro, por lo que su correcto estado es clave para quienes lo utilizan de manera habitual.

De acuerdo con el ISP, en primera instancia, la medida afecta al medicamento, utilizado como antiepiléptico y cuyo principio activo es el ácido valproico.

Según el documento oficial, el titular del producto reportó la “cristalización de sacarosa (excipiente de la fórmula) al interior de un frasco sellado del producto”, lo que motivó su retiro del mercado.

El llamado a no hacer uso del remedio aplica únicamente al lote con número de serie 0820124, con fecha de vencimiento en agosto de 2027, correspondiente a frascos de 120 mililitros elaborados por Instituto Sanitas.

En cuanto al antibiótico Cefazolina, corresponde al polvo para solución inyectable de 1 gramo. La alerta farmacéutica afecta al lote 243052060, con vencimiento en marzo de 2027, distribuido en estuches con 50 frascos ampolla y fabricado por Reyoung Pharmaceutical.

Recomendaciones generales

El ISP reiteró que estas medidas se aplican de forma preventiva y que afectan solo a los lotes identificados en las alertas.

Asimismo, se recuerda a los pacientes informar a su médico sobre cualquier tratamiento en curso con los medicamentos afectados, incluyendo el uso de otros medicamentos, vitaminas o productos naturales, debido a posibles interacciones.

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