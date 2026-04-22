No solo aumenta la bencina: Preservativos podrían subir de precio por la guerra en Irán

22 abr. 2026 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

La guerra en Irán no solo ha dejado problemas inflacionarios en casi todo el mundo a causa del alza de los combustibles, sino que también ahora podrían verse afectados los preservativos.

Así lo reveló el mayor fabricante mundial del rubro, que advirtió que podría aplicar alzas de entre un 20% y 30% debido al encarecimiento de materias primas y problemas logísticos derivados del conflicto en Medio Oriente.

¿Por qué subirían de precio los preservativos?

La empresa malasia Karex, una de las mayores productoras globales y proveedora de distintas marcas internacionales, explicó que desde el inicio de la guerra subieron entre 25% y 30% los costos de insumos esenciales como aluminio, papel aluminio y aceite de silicona.

A ello se suma el aumento en los costos energéticos y del transporte marítimo, especialmente por las tensiones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial.

Otro factor que complica al mercado son los retrasos en los envíos internacionales. De hecho, parte importante del stock se mantiene en tránsito, mientras la demanda continúa creciendo.

Impacto más allá del consumo

Especialistas advierten que una subida sostenida en el valor de los preservativos podría afectar programas públicos de prevención de infecciones de transmisión sexual y planificación familiar, especialmente en países con menos recursos.

El caso refleja cómo conflictos internacionales pueden terminar afectando productos de uso diario, mucho más allá del petróleo o los combustibles.

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