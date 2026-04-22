Nuevo tren del servicio Limache - Puerto ya está en funcionamiento: Así son las nuevas máquinas

22 abr. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Tren 3C, una de las cinco nuevas unidades ferroviarias destinadas al tramo Limache-Puerto comenzó oficialmente sus funciones, integrándose de manera inmediata a la flota que conecta las diversas comunas de la zona costera e interior de la región.

El inicio de las operaciones contó con la participación de diversas autoridades nacionales y regionales del ámbito de los transportes y el gobierno. Como parte del acto oficial, se llevó a cabo un trayecto inaugural que tuvo como destino la estación Portales.

Este recorrido permitió evaluar el desempeño del tren en condiciones reales de operación, marcando un hito en el proceso de actualización tecnológica de la infraestructura ferroviaria que utilizan diariamente miles de usuarios en la zona.

"Nos llena de satisfacción compartir buenas noticias para Valparaíso: Hoy sumamos el primero de cinco nuevos trenes que se incorporarán progresivamente para fortalecer la operación ferroviaria Limache–Puerto. Esta inversión de 32 millones de dólares beneficiará a más de 1 millón 200 mil personas", dijo Louis de Grange.

Además, agregó que el "foco está en seguir conectando a las familias del país. Este es un servicio clave para el transporte público de la región, que cada día moviliza la riqueza de Chile: Sus personas".

Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Louis de Grange

¿Cómo son los nuevos trenes del servicio Limache - Puerto?

Estas nuevas unidades de última tecnología destacan por su diseño modular, compuesto por tres coches que alcanzan una longitud total de 77 metros.

Gracias a esta configuración, cada convoy tiene la capacidad de trasladar a aproximadamente 660 pasajeros, lo que representa una mejora significativa en el espacio disponible para los usuarios que viajan diariamente entre el interior y la costa.

Nuevo Tren del Servicio Limache-Puerto. ATON

En cuanto a su rendimiento técnico, la maquinaria desarrollada en China puede desplazarse a una velocidad máxima de 140 km por hora. Esto, sumado a la eficiencia de sus sistemas, permitirá optimizar la frecuencia del servicio, aumentando en un 20% la capacidad de transporte durante los periodos de mayor afluencia.

El equipamiento interior eleva el estándar de comodidad y seguridad. Los trenes incorporan avanzados mecanismos de protección y están diseñados para ofrecer trayectos más placenteros y fluidos, integrándose a la modernización de la red regional.

Nuevo Tren del Servicio Limache-Puerto. ATON

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