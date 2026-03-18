Ministro de Transportes pone en duda el tren Santiago-Valparaíso: "Tenemos que realizar ajustes"

18 mar. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transportes, Louis de Grange, puso en duda el proyecto que busca retomar el tren de Santiago-Valparaíso, iniciativa que fue impulsada por el expresidente Gabriel Boric.

Las palabras del secretario de Estado vienen después de que el actual delegado presidencial de Valparaíso, Miguel Millones, aseguró que "no le ve mucho futuro" a la propuesta porque "cualquier proyecto que esté sobre una hora y media de viaje es inviable. Hoy no estamos en condiciones de aportar subsidios porque no tenemos recursos".

¿Qué dijo el ministro de Transportes?

En el marco del encuentro de túneles de la estación Cal y Canto, el ministro De Grange aseguró que "los proyectos ferroviarios tienen un enorme impacto social", pero también tienen una "condición de financiamiento".

En esa línea, explicó que "cuando estamos saliendo de un periodo con un déficit muy importante y que tenemos que realizar ajustes, es absolutamente natural y legítimo que se evalúe cuáles son las propiedades sociales a nivel país con el erario público".

Asimismo, argumentó que el nuevo Gobierno tiene múltiples necesidades en materia de vivienda, de educación, de salud, de pensiones, de transporte, por lo que "se priorizarán aquellos proyectos con mayor beneficio social".

Por eso mismo, adelantó que llevarán a cabo un análisis de "rentabilidad social" para el proyecto del tren Santiago-Valparaíso y cualquier otro que implique un alto costo.

"Hay otros proyectos a nivel regional que también tienen una vocación tremendamente relevante. La discusión que yo creo que es tremendamente legítima y necesaria es que, saliendo de cuatro años en que se gastó más de lo que el país podía producir, hay que priorizar aquellos proyectos con mayor rentabilidad social. Y eso es parte de las prioridades que nos ha encomendado el Presidente Kast", cerró.

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