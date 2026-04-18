"Es una muy mala señal": EFE cancela viajes sabatinos del Tren Llanquihue-Puerto Montt en medio de varias fallas en el servicio

18 abr. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Hace casi un año, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) inauguró el Tren Llanquihue-Puerto Montt, un servicio de cercanías que demostró ser todo un suceso al unir en tan solo 40 minutos ambas localidades de la región de Los Lagos.

El éxito del servicio permitió que durante el verano se implementaran salidas extraordinarias los días sábado, cuestión que, debido a la buena recepción del público, se mantuvo hasta ahora.

Esta semana EFE anunció que las salidas sabatinas se cancelaban definitivamente, todo en medio de una semana en la cual el servicio ha presentado más de algunos retrasos y suspensiones debido a fallas en los equipos.

Fallas y suspensión de servicios los sábados

Desde un comienzo, este servicio -que aún es un piloto- opera con los trenes españoles TLD 502 y TLD 503 para cubrir sus 20 salidas diarias de lunes a viernes. Estos se revisan constantemente en el taller La Paloma de Puerto Montt, pero para revisiones más importantes deben ser trasladados a Santiago.

Según explica Soy Puerto Montt, esto es lo que ocurrió recientemente cuando uno de los trenes fue llevado a un reperfilado de ruedas a la Maestranza San Eugenio de la capital, quedando solo un automotor para entregar el servicio en Los Lagos.

Debido a esto, no se pudo hacer la alternancia habitual entre los equipos, por lo que "en este periodo (...) se registraron averías menores que han significado la supresión de servicios y retrasos en los itinerarios".

Ante este panorama, el diputado Alejandro Bernales (PL) expresó su preocupación en el Congreso ante las fallas del servicio: "No quiero que este tipo de situaciones sean un justificativo o una razón que se encuentre para decir que se va a suspender o podría suspenderse parcialmente el tren".

EFE descartó esta situación y dijo que este fin de semana se le hará mantención a ambos equipos para normalizar las frecuencias; sin embargo, anunciaron la suspensión definitiva de las salidas de los días sábado.

La empresa dijo que estos servicios fueron "una medida orientada a reforzar la oferta durante la temporada estival, periodo en el cual se registra una mayor demanda asociada al turismo. Finalizada esta etapa, el servicio retorna a su programación habitual".

"Eliminar los recorridos de los días sábado es una muy mala señal. No resulta convincente justificar esta decisión únicamente en el fin de la temporada de verano, cuando nuestra región mantiene actividad turística durante todo el año", recriminó Bernales en su intervención en la Cámara.

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