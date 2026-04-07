Ya están en fase de prueba: Así son los nuevos trenes que sumará EFE al servicio de Concepción y Coronel

07 abr. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) ha iniciado una fase determinante para el transporte en la Región del Biobío. Con una inversión cercana a los $60 millones de dólares, se incorporarán 10 nuevos convoyes destinados a fortalecer el servicio del Biotrén en el Gran Concepción.

Esta iniciativa busca responder al aumento sostenido de la demanda de pasajeros, que actualmente supera las 50 mil personas diarias. La llegada de este equipamiento permitirá modernizar la red ferroviaria y ofrecer una alternativa de movilidad mucho más eficiente y sustentable.

El despliegue de estas máquinas requiere de un trabajo coordinado en obras civiles, incluyendo mejoras en rieles y catenarias. Las autoridades locales han manifestado su compromiso para agilizar la puesta en marcha de los trenes, proyectada para este mismo semestre.

Las nuevas unidades de EFE están diseñadas bajo estándares internacionales de vanguardia tecnológica. Cada tren cuenta con una capacidad para trasladar a 717 pasajeros.

En ese sentido, el Subsecretario Martín Mackenna afirmó que la incorporación de estos diez trenes "es una buena noticia, especialmente para el servicio entre Concepción y Coronel, que va a recibir la mayoría de estas máquinas, lo que duplicará la capacidad (de traslado de pasajeros) para 2028".

¿Cómo son los nuevos trenes de EFE?

Los nuevos trenes que EFE incorpora a la flota del Biotrén representan un salto tecnológico significativo para la Región del Biobío. Estas unidades, fabricadas por el consorcio chino CRRC Sifang, están diseñadas específicamente para las condiciones de las vías chilenas, integrando sistemas de seguridad y confort que no estaban presentes en los modelos anteriores de la red.

Una de las principales ventajas técnicas es su composición de tres coches articulados, que permiten una distribución de carga más eficiente sobre los rieles. Estos trenes alcanzan una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, lo que, sumado a una aceleración superior a los modelos antiguos, permite optimizar los tiempos de frecuencia y reducir los intervalos de espera en las estaciones de alta demanda.

Mejoras en seguridad y estructura avanzada

En el ámbito de la seguridad, los convoyes integran dispositivos de absorción de energía de última generación, conocidos como sistemas anticrash y anticlimber. Estos mecanismos están diseñados para evitar que los coches se monten unos sobre otros en caso de una colisión frontal, protegiendo tanto la integridad estructural de la cabina del conductor como el área destinada a los pasajeros.

El diseño de la carrocería utiliza aleaciones de aluminio de alta resistencia que reducen el peso total del tren sin comprometer su robustez. Esta ligereza estructural se traduce en un menor consumo de energía eléctrica de las catenarias, lo que refuerza el compromiso de la empresa estatal con la sostenibilidad y la eficiencia operativa en el transporte suburbano de pasajeros.

EFE Trenes de Chile.

Mejor experiencia de usuario

La experiencia a bordo también ha sido renovada con pantallas de información digital y mapas de recorrido en tiempo real. Estos equipos incluyen megafonía con sensores de ruido ambiente y plena accesibilidad universal para garantizar un servicio inclusivo y cómodo para todos.

La climatización es otra mejora relevante, ya que cuenta con sistemas de aire acondicionado y calefacción zonificada que se adaptan automáticamente a la temperatura externa y a la cantidad de personas a bordo. Finalmente, el espacio al interior de los trenes se maximizó y un total de 222 personas podrán viajar en asientos ergonómicos.

Por otra parte, estas unidades cumplen con los más altos estándares de accesibilidad universal, disponiendo de espacios exclusivos para sillas de ruedas y rampas de acceso niveladas.

Para la gestión de flota, cada tren está equipado con un sistema de diagnóstico remoto que envía datos técnicos a la central de mantenimiento en tiempo real, permitiendo predecir fallas antes de que ocurran. Además, cada tren integra cámaras de seguridad y sistemas de comunicación directa con el puesto de mando para garantizar un entorno de viaje seguro.

EFE Trenes de Chile.

¿Cuándo empiezan a operar?

A finales de abril arribarán las primeras dos unidades para iniciar su etapa de pruebas finales en la Región del Biobío. Este hito permitirá el retiro definitivo de los antiguos trenes naranjos, modernizando la flota y consolidando al Biotrén como el motor principal de la conectividad ferroviaria en el sur de Chile.

Asimismo, el presidente de EFE, Eric Martin, reafirmó que este avance también busca fortalecer la movilidad sustentable. "Esperamos poder completar el servicio que ya estamos dando, avanzando como lo hemos hecho siempre para mejorar la experiencia de viaje y consolidar al Biotrén como eje central de la movilidad sustentable de la región".

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