Con una inversión de $1.200 millones: El importante cambio que tendrá el mirador de La Portada en Antofagasta

22 abr. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

El icónico mirador del Monumento Natural La Portada, uno de los principales atractivos turísticos de la región de Antofagasta, experimentará un cambio radical. Esto, luego de que el deterioro de su actual mirador se transformara en un problema estructural que ya no permite reparaciones parciales.

Según informó Diario Financiero, la Municipalidad de Antofagasta decidió avanzar con una medida definitiva: demoler la infraestructura existente y construir un nuevo mirador desde cero.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Sacha Razmilic junto al gobernador regional Ricardo Díaz, y será liderada por la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan).

Cómo será el nuevo mirador

El nuevo diseño arquitectónico contempla un aumento significativo de superficie, pasando de 76 metros cuadrados a 258 m². Esto permitirá triplicar la capacidad de visitantes simultáneos, alcanzando un total estimado de 64 personas.

La propuesta estará inspirada en el paisaje marino, incorporando plataformas concéntricas que evocan el movimiento de las olas, con el objetivo de integrarse visualmente con el entorno natural y el monumento.

El proyecto considera una inversión de $1.200 millones. Su proceso de licitación está previsto entre abril y mayo de este año, con una adjudicación estimada para el segundo semestre, según lo proyectado por el municipio.

Tras esa etapa, se contempla un período de ejecución cercano a los ocho meses, con una inauguración proyectada para abril de 2027.

Monumento Natural La Portada - CONAF

“Un proyecto muy esperado”

"Este es un proyecto muy esperado para los antofagastinos, porque recupera un espacio que estaba deteriorado y que es parte de la identidad de la ciudad", aseguró el edil Razmilic.

"Hoy ya tenemos el proyecto listo, con un financiamiento y permisos, y vamos a avanzar en su licitación para concretar una obra que va a transformar este lugar en un mirador seguro y acorde a lo que representa La Portada", agregó.

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