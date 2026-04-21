Pago del Bono Invierno: Para recibirlo debes tener más de 65 años y pertenecer a alguno de estos grupos

21 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Invierno es una importante ayuda a los jubilados, pues está destinado a apoyarlos con los gastos que surgen durante los meses más fríos del año, al pagarse de forma automática y una sola vez junto con la pensión de mayo.

Para este año, el monto del beneficio está fijado en $81.257. Este aporte es totalmente líquido para el beneficiario, por lo que no es imponible, tributable ni está sujeto a algún tipo de descuento.

¿A qué grupo debo pertenecer para obtener el Bono Invierno?

De acuerdo a ChileAtiende, el adulto mayor debe integrar uno de los siguientes grupos para obtener el aporte:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores. Su pensión debe ser inferior o igual a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionados de AFP que reciben una pensión mínima con garantía estatal.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si la persona solo recibe la PGU y ninguna otra pensión, tiene derecho al bono sin importar si la PGU supera el monto límite de $231.440,35.

Beneficiarios de una pensión de reparación, como Víctimas de Prisión Política y Tortura, viudos de pensionados de reparación fallecidos y exonerados políticos. Si solo reciben esta pensión, tienen derecho al bono aunque el monto supere los $231.440,35.

Pensionados que reciben adicionalmente la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV). Tendrán derecho si la pensión contributiva (sin contar la PGU, APSV o pensión de reparación) es inferior o igual a $231.440,35.

¿Qué debo cumplir para recibir el Bono Invierno?

Para acceder a esta ayuda estatal de manera automática, los pensionados deben cumplir con dos requisitos fundamentales que son evaluados por el sistema previsional:

Tener 65 años o más cumplidos al 1 de mayo de 2026.

Recibir una pensión mensual igual o menor a $231.440 (valor de la pensión mínima de vejez para mayores de 75 años). Para este cálculo se considera el monto total de la pensión base, incluyendo Beneficio por Años Cotizados.

¿Quiénes quedan fuera del pago del Bono Invierno?

El principal factor que deja a un adulto mayor fuera del pago es la suma de sus ingresos previsionales. Si recibe más de una pensión y la suma de estas supera los $231.440, se pierde el derecho al pago.

Asimismo, la normativa vigente excluye automáticamente a los siguientes grupos:

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad, ya que son menores de 18 años.

Beneficiarios de la indemnización del carbón.

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