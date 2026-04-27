Esteban Paredes debuta como DT y ya piensa en llegar a la banca de Colo Colo: "Es un sueño"

27 abr. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Esteban Paredes debutó como director técnico del club Santiago Morning, en la segunda división del fútbol profesional, donde consiguió su primer triunfo el pasado domingo.

El exjugador de Colo Colo abordó la victoria con optimismo: "Estoy contento, nunca voy a olvidar el 26 de abril", señaló luego del 3-1 sobre Deportes Linares en el Estadio Fiscal Tucapel Bustamante, por la quinta fecha de la Liga de Segunda División.

¿Qué dijo al ser consultado sobre Colo Colo?

El ídolo del Cacique aseguró en conversación con Radio ADN que una de sus metas como entrenador es dirigir a Colo Colo: "Obviamente tengo que tener mucha más experiencia, abocándome a lo que es esto de seguir entrenando, ver fútbol y la táctica. Claramente, es un sueño llegar a la banca de Colo Colo”, aclaró Paredes.

Además se refirió al incierto presente dirigencial del elenco de Macul, ante la posibilidad de que Aníbal Mosa tenga control total de Blanco y Negro: "Desde que lo conozco, creo que es lo mejor para el club. Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante. No me parece raro que lo haga. Es su forma", dijo.

Recordar que el pasado 13 de abril, Esteban Paredes fue anunciado por Santiago Morning como su nuevo entrenador, hecho que fue cuestionado por el Colegio de Entrenadores, quienes apuntaban a que el "Tanque" no cumplía con los requisitos para desempeñar dicha función; no obstante, el exfutbolista sí contaba con el documento que acredita su habilitación, respondiendo con dureza a sus detractores.

¿Qué viene para Santiago Morning en el torneo?

Luego de esta victoria, Santiago Morning escaló hasta la quinta posición de la Zona Sur con cuatro puntos. En la próxima fecha del Campeonato de Segunda División, el "Chago" jugará de local frente a Deportes Rengo el domingo 3 de mayo a las 15:30 horas.

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