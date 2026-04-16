Luto en el fútbol: Exarquero de Juventus y Liverpool muere en trágico accidente

16 abr. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

La noticia del fallecimiento del austriaco Alexander "Alex" Manninger generó impacto en el mundo del fútbol internacional, especialmente en Europa, donde el exarquero desarrolló gran parte de su carrera en clubes de la Premier League.

A lo largo de su extensa trayectoria, el jugador defendió los colores de equipos como Arsenal, Juventus, Liverpool y Espanyol, además de ser parte de la selección de Austria, su país natal.

Durante este jueves, se confirmó que Manninger, de 48 años, falleció tras verse involucrado en un accidente en la ciudad austriaca de Salzburgo, luego de que el vehículo que conducía fuera impactado por un tren en un paso de nivel sin vigilancia.

Accidente ocurrió en un paso a nivel sin vigilancia

De acuerdo con los antecedentes, el automóvil de Manninger fue alcanzado por un tren alrededor de las 08:20 horas. Los equipos de emergencia, incluyendo personal de Bomberos y la Cruz Roja, llegaron rápidamente al lugar y lograron sacar al exarquero del vehículo.

Pese a los esfuerzos de reanimación realizados en el sitio, que incluyeron el uso de desfibrilador, el arquero fue declarado muerto. Los pasajeros 25 del tren y el maquinista no resultaron heridos.

El caso quedó en manos de la Fiscalía local, que investigará las circunstancias del accidente. Entre los aspectos que se revisarán se encuentran la señalización en el paso a nivel y si la luz roja de advertencia se activó oportunamente al momento del cruce.

"Debido al tipo de vehículo, es posible analizar con precisión los datos electrónicos y, por lo tanto, el comportamiento del conductor", indicó el experto Gerhard Kronreif, presente en el lugar de la tragedia, según consigna el medio local Kronen Zeitung.

Trayectoria en el fútbol internacional

El exarquero austríaco desarrolló una extensa carrera en el fútbol profesional europeo, defendiendo a distintos clubes de primer nivel.

Integró planteles como Arsenal entre 1997 y 2001, además de ser parte de equipos como Juventus, Liverpool, Fiorentina, Torino, Bologna y Espanyol. También fue parte de la selección de Austria con la que disputó 33 partidos.

Cerró su carrera en el fútbol inglés, jugando para Liverpool durante la temporada 2016-2017.

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, la Federación austriaca le dedicó una publicación en X que dice: "La noticia de su muerte nos deja profundamente conmocionados. Con él, el fútbol pierde a una persona muy especial. En estos momentos tan difíciles, expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, a sus amigos y a todos los que le eran cercanos. ¡Mucha fuerza para los tiempos venideros! #RIP".

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