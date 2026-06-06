Microdepartamentos en Buenos Aires: Conoce cómo son las viviendas de solo 15 metros cuadrados

06 jun. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complejo, los microdepartamentos han comenzado a ganar terreno en Buenos Aires. Se trata de unidades de entre 15 y 18 metros cuadrados que, pese a su reducido tamaño, registran una alta demanda.

Estos departamentos costaban originalmente alrededor de 35 mil dólares —cerca de 32 millones de pesos chilenos—, pero actualmente se revenden entre 55 mil y 65 mil dólares.

En conversación con Infobae, Gabriel Maioli, director de la comercializadora M&M Propiedades, explicó que junto a la desarrolladora Alto Grande ha participado en la construcción de 52 edificios en Buenos Aires. De ese total, dos proyectos con departamentos de entre 15 y 18 metros cuadrados se vendieron por completo en un corto plazo. "En dos semanas, sin hacer publicidad, se hicieron las ventas", señaló.

M&M Propiedades

El atractivo principal de estas propiedades radica en su menor precio en comparación con departamentos tradicionales. Además, muchos compradores las consideran una oportunidad de inversión, ya sea para reventa o para destinarlas al arriendo temporal en sectores céntricos de la ciudad.

¿Qué incluye un departamento de 15 metros cuadrados?

La propuesta prioriza la funcionalidad. Estas unidades cuentan con una cocina equipada con dos hornallas, mesada, espacios de almacenamiento y baño. En algunos casos, el lavamanos se ubica fuera del baño para optimizar el espacio disponible.

Aunque el interior es reducido, los proyectos buscan compensar esta característica con diseños eficientes y amplias áreas comunes. Gimnasios, piscinas, terrazas y otros espacios compartidos forman parte de una propuesta orientada a maximizar cada metro cuadrado.

Maioli reconoce las limitaciones del formato. "Está lejos de ser lo ideal, lo reconozco. Lo ideal sería que todos podamos pagar al menos un monoambiente de 40 metros cuadrados", afirmó. Sin embargo, sostiene que existe una demanda real debido a la falta de alternativas accesibles para personas solteras, jubiladas o quienes buscan adquirir su primera vivienda.

El fenómeno también abre un debate sobre el mercado habitacional actual. Para algunos, estos departamentos representan una alternativa concreta para independizarse o acceder a una propiedad. Para otros, reflejan las crecientes dificultades para adquirir viviendas de mayor tamaño en las grandes ciudades.

Pese a su popularidad, estas unidades presentan algunas limitaciones. Entre ellas destaca la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios tradicionales, ya que no cumplen con la superficie mínima exigida por la normativa vigente.