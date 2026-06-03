Mujer discutió con su compañero de trabajo y habría envenenado su mate con raticida

03 jun. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una discusión entre compañeros de trabajo podría haber terminado con la muerte de uno de ellos. Lo que parecía un conflicto laboral más dentro de una carnicería acabó con un trabajador intoxicado, un termo bajo peritajes y una mujer detenida en la localidad argentina de Corral de Bustos.

La acusación apunta a una empleada de 46 años, quien presuntamente aprovechó un momento de soledad en una sala de corte de carnes para manipular el termo que uno de sus compañeros utilizaba para tomar mate durante la jornada laboral. Según antecedentes del caso, la mujer estaba molesta tras una discusión previa con el trabajador.

El momento que quedó registrado en cámaras

Con el paso de las horas, las imágenes de seguridad del local comenzaron a tomar relevancia. De acuerdo con la investigación, las cámaras registraron a la trabajadora manipulando el termo del hombre en un momento en que se encontraba sola.

Los registros también habrían captado un segundo momento que llamó la atención de quienes revisaron las imágenes. Tras continuar con otras tareas dentro del recinto, la mujer volvió a tomar el termo y lo agitó, presuntamente para mezclar el contenido.

Sin sospechar lo ocurrido, el trabajador utilizó el recipiente para tomar mate durante ese mismo día. Poco después comenzó a sentirse mal y presentó síntomas como náuseas, diarrea y vómitos, por lo que acudió a un centro asistencial.

Allí fue diagnosticado de un cuadro grave de intoxicación y recibió tratamiento médico hasta lograr estabilizarse.

¿Cómo se descubrió el presunto envenenamiento?

Mientras intentaban entender qué había provocado el repentino deterioro de salud del trabajador, personas cercanas comenzaron a revisar sus últimas actividades. Finalmente, fue la dueña de la carnicería quien detectó movimientos que consideró sospechosos al revisar las cámaras de seguridad y decidió presentar una denuncia.

En medio de las diligencias, un examen médico confirmó una intoxicación asociada a una posible ingesta de raticida. A raíz de ello, el termo y el mate fueron retirados para ser periciados.

Posteriormente, personal de la División Investigaciones Criminales de la Policía provincial allanó el domicilio de la mujer investigada. Según antecedentes del caso, en una vivienda de calle Ecuador se encontró un teléfono celular y una sustancia compatible con raticida.

Tras esos hallazgos, la Fiscalía de Corral de Bustos ordenó detener a la trabajadora, quien fue imputada por el delito de “lesiones leves calificadas en grado de tentativa” por envenenamiento.

La mujer quedó detenida de manera preventiva mientras avanzan nuevas pericias. De acuerdo con antecedentes judiciales del caso, los resultados podrían influir en la calificación legal de los hechos.