"Vamos a desaparecer a tu familia": Los mensajes que ha recibido esposa de Nicolás Jarry por parte de apostadores del tenis

10 abr. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una realidad lamentable ha golpeado con fuerza el entorno de Nicolás Jarry. Tras vencer en el Challenger de Madrid al suizo Dominic Stricker, puso fin a una racha negativa de trece derrotas consecutivas, pero la atención no se centró en el marcador, sino en una denuncia realizada por su esposa, Laura Urruticoechea.

A través de sus redes sociales, Urruticoechea compartió una serie de mensajes cargados de insultos y amenazas que evidencian la hostilidad que enfrentan las familias de los tenistas por parte de sectores vinculados a las apuestas deportivas.

"Es cuatico esto. Alguien tiene que hacer algo con los apostadores", escribió Laura en una historia donde hizo pública una captura de pantalla en la que expone a un hombre que envió varios mensajes con amenazas hacia ella y su familia.

Asimismo, publicó otra captura de pantalla con más amenazas recibidas en ocasiones pasadas, pero esta vez acompañó la imagen con palabras de desahogo y reflexión respecto a la falta de regulación y medidas que eviten estas situaciones.

"Esto fue en Roma el año en que Nico se metió en la final del Máster 1000. Encuentro tan penca que los mismos lugares donde se apuesta auspician los torneos de tenis. Me da pena que no exista más regulación tanto para los jugadores como para las familias", expresó.

Historia de Instgram @laura_urruti

Denuncia de Laura Urruticoechea

La situación expuesta por Urruticoechea no se limitó únicamente a la violencia verbal en el entorno virtual. La creadora de contenido compartió un relato que generó impacto inmediato, tras revelar un episodio ocurrido durante el Master 1000 de Roma en 2024.

Según contó, mientras el tenista nacional disputaba su encuentro contra el italiano Matteo Arnaldi, ella y sus hijos regresaron a su habitación de hotel, encontrándose con una escena perturbadora: Alguien había logrado infiltrarse en su habitación, dejando un fuerte olor a cigarrillo que impregnaba el ambiente y desorden general.

"Después del partido nos llegaron amenazas que lamento decir que es usual recibirlas. Llegamos a la pieza de los niños y alguien dejó un cigarro apagado en la cama y las almohadas en el suelo. Era alguien como diciendo 'yo estuve acá'", recordó.

Según la esposa de Nicolás Jarry, la respuesta del hotel y la policía local fue nula y desinteresada, al igual que la de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), quienes se limitaron a ofrecer un cambio de hospedaje, que resultó insuficiente ante el temor de haber sufrido una invasión directa en su espacio privado.

Reacción de la directiva de Chile Open

La situación también fue abordada por Catalina Fillol, directora del Chile Open y tía de Jarry, quien enfatizó la dureza del proceso vivido por la familia. Fillol explicó que, si bien existen estándares de seguridad exigidos por la ATP, cada torneo se rige por las leyes y protocolos del país anfitrión, lo que genera brechas en la capacidad de respuesta inmediata.

"En torneos como el Chile Open se debe presentar un plan de seguridad y acción frente a distintos escenarios. Ahora bien, es importante entender que la asociación no actúa como una autoridad reguladora por sobre los países, por eso la respuesta puede variar...", aclaró.

No obstante, destacó la fortaleza del núcleo cercano de Nicolás para enfrentar este contexto de inseguridad, subrayando que la contención emocional ha sido la clave para seguir adelante tras experiencias tan complejas.

"Como familia lo vivimos con mucha preocupación porque no se trató solo de comentarios en redes sociales sino de hechos que generaron una sensación real de vulnerabilidad e inseguridad en un contexto que debiese ser protegido", agregó Fillol.

Finalmente, Laura agradeció el apoyo recibido por sus seguidores frente a la situación que expuso y que viven como familia. "Gracias por tanto amor", escribió junto a una fotografía en la que se leve junto a uno de sus hijos.

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