Muere Afrika Bambaataa a los 67 años: Fue uno de los pioneros del hip-hop a nivel global

09 abr. 2026 - 18:00 hrs.

El mundo de la música y la cultura urbana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Afrika Bambaataa, una de las figuras más influyentes en la creación y expansión del hip-hop a nivel global.

El artista, cuyo nombre legal era Lance Taylor, murió a los 67 años este jueves 9 de abril de 2026, dejando un legado musical incalculable que transformó la escena artística de Nueva York y el mundo entero desde finales de la década de los 70.

Lo que se sabe de la muerte de Afrika Bambaataa

Según los primeros reportes difundidos por el portal de noticias TMZ, fuentes cercanas al músico confirmaron que su deceso ocurrió alrededor de las 3:00 AM en el estado de Pennsylvania.

La causa de la muerte se ha atribuido a complicaciones derivadas del cáncer, enfermedad con la que el legendario DJ habría estado batallando en el último tiempo. Su partida marca el fin de una era para los "padres fundadores" del género, junto a nombres como DJ Kool Herc y Grandmaster Flash.

El legado del artista

Nacido en El Bronx en 1957, Bambaataa pasó de ser un líder de la pandilla Black Spades a convertirse en un pacificador cultural a través de la música.

Fue el artífice de la Universal Zulu Nation, una organización que buscaba canalizar la energía de las pandillas hacia expresiones artísticas como el DJing, el breakdance y el graffiti. Su enfoque promovía los valores de "paz, unidad, amor y diversión", sentando las bases éticas de la cultura hip-hop original.

En el ámbito estrictamente musical, su impacto fue revolucionario gracias a la fusión de ritmos. Su éxito de 1982, "Planet Rock", junto a Soulsonic Force, es considerado una pieza maestra que dio origen al electro-funk. Al samplear a la banda alemana Kraftwerk y utilizar la caja de ritmos Roland TR-808, Bambaataa no solo cambió el sonido del rap, sino que influyó directamente en el desarrollo de la música electrónica, el techno y el house.

La noticia de su muerte ha generado reacciones divididas en las redes sociales y la industria. Mientras instituciones como la Hip Hop Alliance han rendido tributo a su papel como "arquitecto fundacional", otros sectores han recordado la complejidad de su figura debido a los procesos judiciales inconclusos. Su historia representa, para muchos cronistas, la dualidad de un genio creativo cuya vida personal terminó colisionando con su estatus de ícono cultural.

Con su fallecimiento en Pennsylvania, se cierra un capítulo determinante para la historia de El Bronx. Bambaataa no solo fue un DJ, sino un curador de sonidos que entendió antes que nadie que el hip-hop no conocía fronteras. Desde las fiestas en las calles de Nueva York hasta los escenarios europeos, su visión permitió que un movimiento local se transformara en la fuerza cultural dominante del siglo XXI.

El último adiós a Afrika Bambaataa

Las honras fúnebres se llevarán a cabo de manera privada, según han indicado fuentes cercanas a la familia. Se espera que en los próximos días diversos artistas y pioneros del género realicen homenajes en su honor, reconociendo que, más allá de las sombras que rodearon su etapa final, la música contemporánea no sonaría igual sin la experimentación y el atrevimiento sónico de Afrika Bambaataa.

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