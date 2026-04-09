¿Se viene la boda?: La respuesta de Luis Jiménez sobre si Gala Caldirola es "la indicada"

09 abr. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo del espectáculo nacional se ha visto remecido por las declaraciones de Luis “Mago” Jiménez, quien en una conversación honesta y profunda, en el Pódcast de Sarah se refirió a su actual relación con la influencer Gala Caldirola, asegurando que ella podría ser la compañera definitiva en su camino.

Lo que en un principio intentó mantenerse en un perfil bajo, terminó convirtiéndose en la confirmación de un romance que captó la atención de la prensa rosa cuando ambos fueron captados disfrutando de los paisajes de la Patagonia chilena.

Si bien comenzó como una escapada de descubrimiento mutuo ha evolucionado rápidamente hacia algo más serio. Jiménez confesó que se conocían de hace tiempo, pero nunca habían tenido la oportunidad de profundizar en su vínculo debido a que ambos estaban en diferentes etapas o compromisos.

"Nos conocíamos hace tiempo y había química, pero no se podía; o ella estaba en algo o yo estaba en algo", dijo mientras explicaba que este reencuentro se dio en el momento justo para ambos.

¿Habrá boda entre Gala Caldirola y Luis Jiménez?

Uno de los puntos más impactantes de sus declaraciones fue su postura frente al matrimonio. Tras haber vivido un proceso de separación complejo y muy expuesto, muchos habrían esperado que el "Mago" cerrara las puertas a un nuevo compromiso legal. No obstante, su visión actual es de total apertura.

"¿Te ves casado con ella (con Gala)?", preguntó la conductora del pódcast, Constanza Varela, y aunque enfatizó que actualmente se encuentran en una etapa de conocerse y disfrutar el día a día, admitió que existe la posibilidad de llegar al altar con la influencer.

"En mi vida hoy día no me cierro a nada. Nos estamos conociendo, nos llevamos súper bien, tenemos cosas en común, y sí, puede ser", respondió Jiménez antes de aclarar que para él, el amor y los compromisos no se eligen de forma calculada, sino que son situaciones que se dan de manera natural cuando dos personas encajan.

Gala Caldirola y Luis "Mago" Jiménez. Instagram

"Siento que vibramos parecido"

Durante la entrevista, destacó la admiración que siente por la faceta de Gala como madre. En ese sentido, el exseleccionado nacional considera que lo que hace especial su relación con la española no es solo la atracción física, sino una sintonía de valores y estilos de vida.

"Siento que vibramos muy parecido. Somos buenos papás, me encanta. Me gusta que es independiente, responsable, divertida, alegre. Es muy buena amiga", afirmó el deportista. Estos atributos son los que lo llevan a pensar que esta vez la relación tiene una proyección real y duradera.

Esta renovada actitud refleja un cambio de ciclo. Después de años de ser parte de una de las parejas más estables y queridas del espectáculo nacional, tiempo en el que estuvo casado con Coté López, Luis parece haber abrazado la soltería con una madurez que le permite entregarse a un nuevo amor sin miedos ni prejuicios.

Mientras tanto, Gala también ha expresado su felicidad en redes sociales, respondiendo a los gestos románticos de Jiménez —como el envío de flores durante su participación en un reality— con palabras de admiración y cariño.

Reacciones en redes sociales

La confesión de Luis Jiménez sobre su futuro con Gala Caldirola no pasó desapercibida en redes sociales, desatando una ola de reacciones divididas en plataformas como Instagram y X (antes Twitter).

Algunos destacan que se dé una nueva oportunidad en el amor tras su mediático quiebre matrimonial, mientras que otros se muestran escépticos ante la rapidez con la que ha calificado a la española como la "mujer definitiva".

"Yo creo que el mago y la gala son tal para cual, se nota que se gustan y son buenos de corazón, ojalá que esta relación prospere", "Después es sin llorar", "Yo les contaré cómo termina esta historia... El mago Jiménez en 7 meses más estará sin la Gala", son algunas de las opiniones en la sección de comentarios de Instagram.

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