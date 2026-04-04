"Si escribiera todo...": El comentario de Luis Jiménez a Gala que generó reacciones en redes

04 abr. 2026 - 20:20 hrs.

Una interacción en redes sociales entre Luis “Mago” Jiménez y su pareja, Gala Caldirola, terminó provocando diferentes reacciones, luego de un particular comentario que le dejó el exfutbolista a la española en Instagram.

En este caso, Jiménez publicó una imagen desde Qatar, país donde actualmente se encuentra desarrollando actividades profesionales. Ante esto, Gala Caldirola reaccionó con un mensaje público en el que expresó orgullo, admiración y afecto hacia su pareja.

La respuesta del "Mago" Jiménez a Gala

"Felicidades mi amor!!! Estoy orgullosa de ti y te admiro! Y te extraño también... jaja", le escribió la española a su pareja.

La respuesta de Luis Jiménez no tardó en llegar. Sin embargo, fue justamente ese comentario el que llamó la atención de los seguidores, debido a su contenido ambiguo y subido de tono.

"@galadrielcaldirola si escribiera todo lo que quiero contigo... seguro me bloquean la cuenta", le escribió el "Mago" Jiménez a su pareja.

En pocas horas, la publicación comenzó a acumular cientos de reacciones y algunos comentarios. Si bien algunos cibernautas le dejaron palabras de cariño a la pareja, un comentario recibió varias reacciones.

"¡Qué feo! Estás sexualizando a tu pareja, podrías haber escrito algo tierno, algo más amoroso, pero caíste en lo banal", escribió una usuaria.

Por su parte, Gala respondió el comentario del "Mago" Jiménez y dijo: "@luisjimenezok jajajaj en pedir no hay engaño. Es que te adoro!!!!".

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