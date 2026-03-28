"Donde vamos corriendo a contar una buena noticia....": Gala comparte video con Luis Jiménez y deja enigmático mensaje

28 mar. 2026 - 16:18 hrs.

Una de las noticias más inesperadas en el mundo del espectáculo fue el romance que decidieron iniciar Galadriel "Gala" Caldirola y Luis Jiménez, algo que sorprendió a los seguidores de ambos.

A través de sus redes sociales, tanto el exfutbolista como la española han compartido diferentes postales, evidenciando que se encuentran en uno de los mejores momentos de sus vidas.

El enigmático mensaje que compartió Gala

Mediante una historia de Instagram, Gala compartió un breve video donde se le ve junto al "Mago" Jiménez de forma muy romántica.

La española eligió la canción "Sin Miedo A Querer", de Eliana Freya, para musicalizar su publicación, pero una de las cosas que llamó la atención fue el mensaje que escribió.

"Donde vamos corriendo a contar una buena noticia y se alegren más que nosotros, ahí es @luisjimenezok", escribió Caldirola, mensaje que puede tener diferentes interpretaciones.

Por su parte, Luis Jiménez compartió la historia de Gala en su cuenta de Instagram, demostrando que la pareja se encuentra disfrutando de su amor y está en uno de sus mejores momentos.

Mira acá la historia que compartió Gala con Luis Jiménez

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