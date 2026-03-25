Se llenó de críticas: Los duros cuestionamientos de usuarios de redes sociales por publicación de Gala Caldirola con Luis Jiménez

25 mar. 2026 - 15:15 hrs.

"Vibrando bonito". Esas fueron las palabras con las que Gala Caldirola acompañó una publicación hecha en Instagram, donde se ven una serie de registros de ella compartiendo con su pareja actual: Luis Jiménez.

Esto viene a ratificar las especulaciones sobre un naciente romance entre las partes, luego de que la pareja hiciera público una serie de registros donde se les ve disfrutando de lo que serían unas vacaciones en el sur.

Lo que parecía ser un post tierno no generó buenas reacciones por parte de los seguidores de Caldirola. O al menos no de todos, pues una buena parte de estos tuvo ácidas respuestas a partir de las imágenes.

Los dardos de los cibernautas apuntaron a lo rápido que la mujer rehizo su vida tras terminar su vínculo amoroso con el empresario Cristóbal Sumar.

Las críticas de los usuarios de redes sociales a Gala Caldirola

Hubo algo que no pasó desapercibido para los críticos de la nueva pareja: la eventual similitud de las publicaciones que hace la española con su actual pareja en relación con las anteriores.

"Qué fuerte que hace poquito subía videos iguales con otro hombre. ¿Se puede dejar de sentir tan rápido y volver a sentir? Yo no he logrado conectar en años", "He visto este video de la Gala como 5 veces con 5 hombres distintos", "Las mismas publicaciones hace dos años con Mauricio Pinilla", dijeron algunos usuarios.

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