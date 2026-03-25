Actualizan estado de salud de nieto de Anita Alvarado tras ser hospitalizado: Se contagió de conocida enfermedad

25 mar. 2026 - 12:58 hrs.

Preocupación generó en los últimos días el estado de salud de Luke, nieto de Anita Alvarado, quien fue hospitalizado de urgencia tras asistir a su primer día de clases.

"Después de su primer día de jardín (infantil) terminamos en urgencias", contó en redes sociales Xephora, la hija de Anita Alvarado, quien está radicada en Australia desde hace un par de años.

El diagnóstico del pequeño

Con el pasar de las horas, Xephora actualizó el estado de salud de su hijo y reveló que Luke "se siente mucho mejor, pero salió positivo de covid".

Y no solo eso, ya que explicó que también tiene "inicios de boca, manos y pies", un virus que suele atacar a niños pequeños y que puede causar fiebre, dolor de garganta y sarpullido.

A pesar de ello, la joven aseguró que "lo bueno es que hoy pudo dormir más. Él fue al jardín a agarrar todos los bichos de una".

Horas más tarde, la hija de Anita aprovechó para agradecer los saludos de sus seguidores y aclaró que "Luke amaneció mucho mejor, pero con más granitos en sus manos".

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