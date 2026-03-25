"Todavía sigo sin entender": La sentida reflexión de Camila Andrade tras la muerte de su padre

25 mar. 2026 - 10:21 hrs.

Un emotivo mensaje fue el que compartió Camila Andrade a través de sus redes sociales, en el que aprovechó de reflexionar sobre la muerte de su padre, quien falleció el pasado 15 de marzo.

Mediante un video publicado en Instagram, Andrade, visiblemente afectada, precisó que "ha sido una semana muy difícil para mí, para mi familia".

"Pero, a pesar del dolor, quisiera tomarme este minuto para agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes de apoyo, de cariño, de respeto", añadió.

La reflexión de Camila Andrade por la muerte de su padre

La modelo agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en un momento tan complicado, aunque remarcó que "todavía sigo sin entender todo".

En ese sentido, destacó que ha sido mucha gente la que le ha enviado sus experiencias de vida "para decirme que se aprende a vivir con este tipo de dolor y en eso estoy día a día".

Andrade finalizó dando gracias "por el apoyo, cariño y respeto para mí y mi familia. La vida sigue, pero de otra manera, con un vacío en el corazón. Sé que mi papá nos dará la fuerza necesaria para salir adelante".

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