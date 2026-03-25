Hijo de Pamela Díaz debuta como streamer: Contó que quiere entrar a un reality

25 mar. 2026 - 09:33 hrs.

Mateo Neira, el hijo de Pamela Díaz y Manuel Neira, sorprendió en redes sociales tras debutar oficialmente como streamer en una divertida transmisión junto a Arturo Longton y Juan Andrés Salfate.

En el programa 'Hoy Se Juega', transmitido en Kick, el joven de 18 años habló de su pasado en las inferiores de Colo Colo, su incursión en el pádel, su relación con su madre y su hermana, Trini Neira, y la chance de llegar a un reality.

¿Futuro chico reality?

Durante la conversación, el hijo de la 'Fiera' fue consultado sobre la opción de entrar a un reality, tal como su madre lo ha hecho en varias ocasiones.

"Tendría que pensarlo. Yo creo que sí me podría tentar… Mi mamá me dice que voy a dejar la cagá (sic)", admitió entre risas.

De inmediato, Longton respondió: "La romperías. Fachero, bueno en la competencia… Sí dejarías la cagá. Yo fuera director de un reality y seguro te meto, 100%".

El consejo de Pamela Díaz

El joven comentó que por ahora no ha tenido conversaciones con ningún canal para entrar a un reality y tampoco lo ha hablado con su madre. Sin embargo, Pamela Díaz le entregó consejos para afrontar los comentarios negativos que podría recibir.

"Mi mamá siempre me dice 'no pesques, sé tú, no pesques'. Las críticas, me da lo mismo, y ese es el consejo. Desde chico aprendí y así he estado. Me río de las críticas”, afirmó.

Para cerrar, adelantó que podría tener un espacio en 'Once', el nuevo canal de YouTube de Pamela Díaz. "No sé si mío, pero también con mi mamá hemos hablado de meterme, entre hermanos y con gente entrevistada", reveló.

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