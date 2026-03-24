"Está enganchado y pasándolo bien": Pamela Díaz se refirió a la nueva relación de Jean Phillipe Cretton

24 mar. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Hace pocos días Jean Phillipe Cretton confirmó que está en una relación con Camila Miguel, una actriz originaria de Concepción. Al respecto, Pamela Díaz, expareja del animador, opinó sobre la decisión del animador de hacer público su nuevo vínculo amoroso.

La Fiera aseguró que si él lo transparentó, quiere decir que está tranquilo y feliz con su pareja. En ese sentido, Díaz pidió que lo dejaran tranquilo, ya que él manifestó que no quiere seguir involucrado en la televisión.

"La Fiera" quedó con pocas palabras

Esta vez, no fue mucho lo que La Fiera tuvo por decir. Pese a que los demás integrantes del panel opinaron sobre la relación entre Jean Phillipe y Camila Miguel, Pamela Díaz se abstuvo de ir mucho más allá. Mientras Matías Vega confesó que conoce a la nueva pareja del conductor de televisión, la animadora optó por la indiferencia y se dispuso a comer cabritas.

Postura que mantuvo mientras que Nelson Beltrán, más conocido como el colombiano, halagó el físico de Camila Miguel. "La encuentro estupenda, se ve atlética. Me encanta la armonización facial que tiene su rostro", comentó el colombiano, mientras Pamela le agradeció en tono de broma, insinuando que estaba hablando de ella.

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Finalmente, la ex Mekano se sinceró y dijo: "Déjenlo tranquilo, yo creo que para que haya subido una foto con alguien es porque venía este show de Primer Plano y todo eso, pero él dijo que no quiere estar más metido en la tele".

En ese sentido, aseguró que está enamorado y que su objetivo tras la decisión de hacer pública su relación es evitar que lo persigan. "Sí, está enganchado y pasándolo bien, pero igual si tú dejas una foto un rato es para que nadie te moleste, es fome que te sigan a todos lados", concluyó Pamela.

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