Jean Philippe Cretton confirma nuevo romance con joven actriz: Pareja publicó tierna foto juntos

23 mar. 2026 - 10:09 hrs.

Desde que está soltero, Jean Philippe Cretton ha sido vinculado con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Carla Jara, Millaray Viera y Rayén Araya, pese a que el animador siempre lo negó.

Sin embargo, ahora el rostro televisivo abrió su corazón y confirmó el inicio de un nuevo romance con una joven llamada Camila Miguel.

A través de una tierna publicación en redes sociales, Jean Philippe puso fin a los rumores y mostró el rostro de su nueva pareja.

"Estoy contento"

Mediante una historia en Instagram, el periodista compartió una foto en la que aparece abrazado con su nueva pareja, mientras disfrutaban de una bella jornada en la playa.

El propio conductor confirmó la relación en un programa de CHV, aunque solo se limitó a decir: "Estoy contento", sin dar más detalles del romance.

¿Quién es la nueva pareja de Jean Philippe?

Camila Miguel es una joven actriz, artista visual e influencer de 32 años, 9 menos que el animador. Es oriunda de Concepción e incluso incursionó en México buscando nuevas oportunidades laborales.

La pareja llevaría poco tiempo saliendo, aunque recientemente fueron vistos juntos muy acaramelados en el Lollapalooza 2026.

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